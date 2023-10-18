Москвичка подменила новые ботинки в Wildberries за 8 тыс. рублей на ношеные

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московском пункте выдачи Wildberries женщина подменила новую обувь стоимостью 8025 рублей на старую и уже ношеную пару. Как сообщает Телеканал "360", в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Фото: Openverse

На кадрах с места события видно, как к покупательнице подошли сотрудники полиции, которых вызвали работники пункта выдачи заказов. Владелец пункта Андрей рассказал, что женщину подозревают в краже вещей, и это не первый инцидент с ней. По его словам, они уже ранее заметили подмену и вычислили подозреваемую с помощью камер. В пунтке заранее сфотографировали содержимое её заказа и дождались, пока у женщины ещё придут заказы.

Подозреваемая дополнительно заказала крупногабаритный товар — печку, чтобы отвлечь внимание сотрудников. Когда она пришла, то попыталась сделать отмену покупки. Однако внутри возвращённой коробки находились не новые ботинки, а уже ношеная обувь, которую она принесла из дома.

"И она оборачивается, а сзади уже сотрудники полиции стоят <…> произвели досмотр её личных вещей, нашли подмененную обувь, которую она забрала у нас и вместо неё положила свои ношеные. Сейчас она задержана <…> заводится дело по мошенничеству", — объяснил Андрей.

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