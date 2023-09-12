Продавцы Wildberries начали проводить акции протеста из-за автоматизации рекламных кампаний

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Сервис Wildberries перешёл на автоматические рекламные кампании, что вызвало беспокойство среди предпринимателей, которые опасаются потери прибыли. В ответ на эту новую практику маркетплейса продавцы создали петицию, адресованную генеральному директору компании Татьяне Бакальчук, и начали проводить акции протеста у пунктов выдачи заказов, как сообщает msk1.ru.

Одной из основных жалоб бизнесменов является потеря возможности ручной настройки параметров рекламных кампаний. Теперь автоматическая система сама определяет, какие продукты предлагать клиентам. Предприниматели выразили опасение, что компания будет получать прибыль за счёт продавцов, и многие из них могут не окупить свои инвестиции.

"Что сказать… Для большинства селлеров WB это станет ударом, который, увы, не удастся пережить. А если у них были кредиты на поставки, то это станет трагедией", — написал автор петиции Вячеслав Малых на сайте Change.org.

С 17 августа Wildberries начал поэтапное ограничение количества доступных позиций для рекламных кампаний в разделах "Поиск", "Каталог" и "Поиск+Каталог" до одной позиции в день.

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