В новосибирском университете за "головы" туалетных вандалов объявили награду в 10 000 рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В учреждении Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) обратились с просьбой о помощи в поиске лиц, которые ломают кабинки туалетов и намеренно засоряют унитазы. За информацию, которая поможет выявить вандалов, обещают вознаграждение.

Фото: "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Неизвестные правонарушители, возможно, являющиеся студентами данного университета, вредят санитарным помещениям, разбивают кабинки и намеренно портят унитазы. Это вызвало серьезные трудности как в обслуживании помещений, так и в их непосредственном использовании, сообщает atas.info.

"Попечительский совет университета объявляет награду в размере до 10 000 рублей тому, кто представит достоверные сведения, которые позволят выявить студентов-нарушителей. Конфиденциальность гарантируется! Выплата будет произведена за счет одного из членов Попечительского совета — выпускника университета, ныне руководителя одной из компаний города (лично, представителю, либо перечислением на карту)", — сообщается в паблике НГУЭУ в социальной сети "ВКонтакте".

Важно отметить, что по отношению к нарушителям будут применены наиболее строгие меры. За фактическое повреждение имущества университета вандалов планируют исключить из учебного заведения и подать иски в суд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.