В подмосковном Щёлкове женщина на Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала её

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находившаяся на месте водителя Audi в подмосковном Щёлкове, сдавая задним ходом, сбила проходящую мимо девушку, после чего переехала её. Об этом сообщили в правоохранительных органах журналисту РИА Новости.

Фото: Openverse

"Женщина-водитель на легковой автомашине Audi возле жилого дома, сдавая задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт, и машина проехала по ней", — сообщил источник.

Уточняется, что наезд произошёл на улице Космодемьянской.

В областной прокуратуре добавили, что получившая травмы девушка, которую сбила и переехала Audi, сейчас находится в больнице.

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