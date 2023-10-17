Находившаяся на месте водителя Audi в подмосковном Щёлкове, сдавая задним ходом, сбила проходящую мимо девушку, после чего переехала её. Об этом сообщили в правоохранительных органах журналисту РИА Новости.
"Женщина-водитель на легковой автомашине Audi возле жилого дома, сдавая задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт, и машина проехала по ней", — сообщил источник.
Уточняется, что наезд произошёл на улице Космодемьянской.
В областной прокуратуре добавили, что получившая травмы девушка, которую сбила и переехала Audi, сейчас находится в больнице.
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