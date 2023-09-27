Молодые люди избили мужчину возле ТЦ в Подмосковье

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе инцидента возле торгового центра в Щёлкове группа молодых людей напала на мужчину, который находился там с женой и маленьким ребенком. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД России по Московской области, также пострадал младенец, находившийся в коляске.

Фото: thunertagblatt.ch

Этот случай произошел на улице Заречной. Согласно предварительным данным, мужчина в сопровождении жены и малолетней дочери, которой сейчас всего год, находился возле одного из местных торговых центров, когда между ними и группой молодых людей вспыхнул конфликт. Далее последние нанесли несколько ударов по мужчине. В ходе драки коляска с ребенком опрокинулась, и малышка упала на землю, как сообщил источник в ТАСС.

По информации ГУ МВД, ребёнка госпитализировали, и после оказания необходимой медицинской помощи её отпустили домой. Один из участников конфликта, родившийся в 2002 году, был задержан и доставлен в местное отделение полиции. В настоящее время полиция принимает меры по розыску остальных участников этого инцидента.

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