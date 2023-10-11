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На Кавказе после получения "двойки" семиклассница выпала из школьного окна

0:55
Происшествия

В городе Прохладном девушку нашли под окнами школы после того, как она получила низкую оценку, сообщает портал Life.

На Кавказе после получения "двойки" семиклассница выпала из школьного окна
Фото: Openverse

Инцидент произошёл во время занятий в одной из школ Прохладного. Девятиклассницу нашли рядом с окнами учебного заведения с травмами, характерными для падения с высоты.

Согласно свидетельствам одноклассников девочки, ей была поставлена "двойка" за плохо выполненное задание, при этом учитель назвал её "двоечницей," угрожая отчислением на второй учебный год.

Девочка-подросток выпала из окна на третьем этаже и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Подробные обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Ульяновске школьник выпрыгнул из окна своего учебного заведения во время пожарной тревоги и получил травму позвоночника.  

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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