В Ульяновске школьник выпрыгнул из окна во время тревоги и сломал позвоночник

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из школ Ульяновска прозвучала пожарная тревога, которая напугала некоторых учеников. Трое детей решили эвакуироваться через окно и получили различные травмы.

Фото: Openverse

Так, мальчика по имени Джамиль доставили в больницу со сломанным в двух местах позвоночником. По словам его матери, школьники решили выпрыгнуть из окна, когда на фоне тревоги неизвестные постучали в дверь их класса. При этом женщина добавила, что педагог не покидала кабинет.

"Они в классе были, у них сигнализация была", — сказала мать ребёнка в беседе с РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в понедельник, 2 октября.

Глава Ульяновской области Алексей Русских подтвердил эти данные в своём Telegram-канале. Как пояснил губернатор, трое детей, выпрыгнувших из окна школы № 64, остаются в медучреждении. Врачи обнаружили у несовершеннолетних переломы.