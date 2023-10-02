В одной из школ Ульяновска прозвучала пожарная тревога, которая напугала некоторых учеников. Трое детей решили эвакуироваться через окно и получили различные травмы.
Так, мальчика по имени Джамиль доставили в больницу со сломанным в двух местах позвоночником. По словам его матери, школьники решили выпрыгнуть из окна, когда на фоне тревоги неизвестные постучали в дверь их класса. При этом женщина добавила, что педагог не покидала кабинет.
"Они в классе были, у них сигнализация была", — сказала мать ребёнка в беседе с РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в понедельник, 2 октября.
Глава Ульяновской области Алексей Русских подтвердил эти данные в своём Telegram-канале. Как пояснил губернатор, трое детей, выпрыгнувших из окна школы № 64, остаются в медучреждении. Врачи обнаружили у несовершеннолетних переломы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".