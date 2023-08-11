На Урале подросток выпал с балкона и сломал позвоночник

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медики Урала провели операцию 17-летнему подростку, который упал с балкона в городе Серов. Эту информацию распространило информационное агентство Е1.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Событие произошло 7 августа, однако о нем стало известно только недавно. За день до происшествия парень находился в квартире с друзьями. Подростки употребляли алкоголь и отдыхали. Утром он беседовал по телефону с кем-то, после чего вышел на балкон.

"Один из его друзей, который вышел на балкон покурить, видел его. Потом он на мгновение отвернулся, чтобы зажечь сигарету, и Макс уже летит вниз", — рассказал друг пострадавшего.

Сообщается, что во время падения подросток получил перелом позвоночника. Помимо этого, были повреждены внутренние органы. Была проведена операция на печень. На данный момент медики не планируют выводить его из коматозного состояния. Школьнику предстоит еще несколько хирургических вмешательств.

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