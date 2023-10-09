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На Красной площади задержали обратившегося к Путину отца ребёнка с СМА

2:43
Происшествия

Московская полиция задержала жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, проводившего одиночный пикет на Красной площади. Он требовал предоставить лекарства своему трехлетнему сыну, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). В 10 утра Бахтин появился на площади с плакатом, где обращался к президенту РФ Путину с просьбой спасти ребенка. Полицейские быстро пришли к нему, конфисковали плакат и арестовали.

На Красной площади задержали обратившегося к Путину отца ребёнка с СМА
Фото: wikimedia.org

Это уже второй случай пикета Бахтина на Красной площади за последний месяц. Он пытается привлечь внимание властей к проблеме с лекарствами для своего сына Миши, нуждающегося в постоянном лечении от СМА.

По информации из телеграм-канала "Осторожно, Москва", после задержания Бахтина доставили в отделение полиции "Китай-город". Ранее, 30 августа, Бахтина уже задерживали сотрудники МВД, но через некоторое время вернули ему плакат и отпустили без составления протокола, объяснив, что "мы же не звери".

После этого инцидента глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль, но семья так и не получила необходимую помощь.

Трехлетнему Мише требуется дорогостоящий препарат "Рисдиплам", однако семье не удалось получить его за счет государства. Сначала они обращались за помощью в своем регионе, но безуспешно. Затем семья решилась на отчаянный шаг и приехала на акцию в Москву.

Лечение СМА считается самым дорогим в мире. Ученые разработали препарат "Золгенсма", способный полностью излечить детей от этого заболевания, но его стоимость превышает 2 миллиона долларов. Российские семьи сами не могут позволить себе такие расходы.

Семья Бахтиных смогла собрать средства на инъекцию "Золгенсмы" благодаря благотворительности, и ребенку был введен препарат в феврале 2021 года. Однако дальнейшее лечение требует препарата "Рисдиплам", и семья обращается к чиновникам с просьбой предоставить их сыну шанс на выздоровление.

Важно отметить, что научные разработки в России направлены на создание отечественного аналога "Золгенсмы", который должен быть более доступным. Несмотря на высокие расходы на лечение, нет полной гарантии успеха, и родители просят врачей и чиновников оказать поддержку и дать их сыну шанс на жизнь.

Бахтина отпустили из отдела полиции без составления административного протокола, сообщает newizv.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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