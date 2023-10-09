На Красной площади задержали обратившегося к Путину отца ребёнка с СМА

2:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская полиция задержала жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, проводившего одиночный пикет на Красной площади. Он требовал предоставить лекарства своему трехлетнему сыну, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). В 10 утра Бахтин появился на площади с плакатом, где обращался к президенту РФ Путину с просьбой спасти ребенка. Полицейские быстро пришли к нему, конфисковали плакат и арестовали.

Фото: wikimedia.org

Это уже второй случай пикета Бахтина на Красной площади за последний месяц. Он пытается привлечь внимание властей к проблеме с лекарствами для своего сына Миши, нуждающегося в постоянном лечении от СМА.

По информации из телеграм-канала "Осторожно, Москва", после задержания Бахтина доставили в отделение полиции "Китай-город". Ранее, 30 августа, Бахтина уже задерживали сотрудники МВД, но через некоторое время вернули ему плакат и отпустили без составления протокола, объяснив, что "мы же не звери".

После этого инцидента глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль, но семья так и не получила необходимую помощь.

Трехлетнему Мише требуется дорогостоящий препарат "Рисдиплам", однако семье не удалось получить его за счет государства. Сначала они обращались за помощью в своем регионе, но безуспешно. Затем семья решилась на отчаянный шаг и приехала на акцию в Москву.

Лечение СМА считается самым дорогим в мире. Ученые разработали препарат "Золгенсма", способный полностью излечить детей от этого заболевания, но его стоимость превышает 2 миллиона долларов. Российские семьи сами не могут позволить себе такие расходы.

Семья Бахтиных смогла собрать средства на инъекцию "Золгенсмы" благодаря благотворительности, и ребенку был введен препарат в феврале 2021 года. Однако дальнейшее лечение требует препарата "Рисдиплам", и семья обращается к чиновникам с просьбой предоставить их сыну шанс на выздоровление.

Важно отметить, что научные разработки в России направлены на создание отечественного аналога "Золгенсмы", который должен быть более доступным. Несмотря на высокие расходы на лечение, нет полной гарантии успеха, и родители просят врачей и чиновников оказать поддержку и дать их сыну шанс на жизнь.

Бахтина отпустили из отдела полиции без составления административного протокола, сообщает newizv.ru.

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