Родители погибшего в зоне СВО учителя из Подольска рассказали о сыне

Житель Подольска Дмитрий Зернов с 2011 года преподавал физкультуру в Федюковской школе, а также занимал должность заместителя директора по безопасности и руководил юнармейским отрядом. С момента начала мобилизации он добровольно вступил в ряды армии. Ему дали позывной "Учитель". Стал кавалером ордена Мужества и награждён медалью "За отвагу". Зернов героически погиб под Луганском 23 июля, защищая своих товарищей. Родители мужчины, Игорь и Татьяна Зерновы, поделились с Телеканалом "360" воспоминаниями о своём сыне.

Фото: Openverse

"Когда ему было лет 20, я про себя вполне уверенно считал, что Димка по характеру герой. Я чувствовал своего сына и знал, что он способен на героический поступок", — заметил Игорь Зернов.

Татьяна Зернова вспомнила, что они с сыном часто вместе пели военные и патриотические песни.

"Дима был воцерковленным человеком, он знал, на что шёл. Думаю, у всех, кто идёт на СВО, глубоко осознанное решение защищать своё Отечество, свои семьи. Он состоялся как сын, как отец, как учитель, товарищ, спортсмен, как воин", — подчеркнула она.

Родители очень гордятся сыном.

"Утром здороваюсь, вечером говорю "спокойной ночи". Только что не обниму…" — добавила мать погибшего.

В память о бойце школа, где он преподавал, будет носить его имя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.