Сергей Шойгу: для всех группировок ВС России в зоне СВО созданы резервные полки

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Для воинских подразделений, действующих в зоне специальной военной операции, были сформированы дополнительные резервные полки. Об этом объявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании, проведённом в штабе объединённой группировки войск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал глава военного ведомства.

Шойгу также подчеркнул, что все инструкторы, которые проводят подготовку военнослужащих, обладают боевым опытом. Среди них есть и те, кто получил ранения, но решил вернуться на службу.

Важно отметить, что среди добровольцев имеется множество высокомотивированных личностей, готовых выполнять боевые задачи. Многие из них уже завершили полугодовой контракт, но принимают решение вернуться на службу во второй или третий раз.

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