Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев подразделений БАРС в ЮВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провёл проверку организации боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: wikimedia.org

"Подготовка контрактников и добровольцев ведётся по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", — говорится в пресс-релизе.

Контрактники и добровольцы проводят тренировки по процедуре эвакуации раненых из техники и окопов, их транспортировке до места посадки на транспортные средства, осваивают методы организации связи в условиях наступательных боёв.

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