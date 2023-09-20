Два спасателя погибли при повторном обрушении дома в Балашихе

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате трагического развития событий двое спасателей погибли, а еще четверо получили травмы во время последующего обрушения на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе.

Фото: openverse

Во время второго обрушения шесть человек оказались в ловушке под обломками. Четверо из них были успешно спасены и переданы медицинской помощи, но, к сожалению, двое спасателей погибли.

Первоначальный взрыв произошел на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской в 08:21 утра. Сила взрыва привела к частичному обрушению третьего, четвертого и пятого этажей, в результате чего были повреждены по меньшей мере десять квартир. В ответ из пострадавшего здания были эвакуированы 170 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, связанное с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с этим трагическим инцидентом.

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Обрушение многоэтажки в Балашихе: три человека погибли, два остаются под завалами