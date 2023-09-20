СК: возможной причиной взрыва в доме в Балашихе могло стать неисправное оборудование

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У следствия есть несколько гипотез того, что послужило причиной взрыва в доме в Балашихе. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Фото: Telegram-канал Mash

Представитель СК РФ считает, что взрыв мог произойти из-за неисправного газового оборудования, а также как следствие ненадлежащего его использования.

"Следствием рассматривается ряд версий, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов", — сказала Врадий журналистам.

Утром 20 сентября в доме, расположенном в подмосковной Балашихе, прогремел взрыв. В МЧС сообщили о гибели трёх человек в результате ЧП. Позже, когда на месте происшествия работали спасатели, было зафиксировано повторное обрушение, в результате которого двое сотрудников МЧС погибли, а всего под завалами дома оказались шестеро человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Балашихе