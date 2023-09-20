После взрыва в подмосковной Балашихе обрушились три этажа многоквартирного дома

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мощный взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов подмосковного города Балашиха, в результате чего обрушились три этажа.

По словам специалистов экстренных служб, прибывших на место, взорвался бытовой газ на третьем этаже жилого дома.

"Обрушены третий, четвёртый и пятый этажи здания. Повреждено не менее 10 квартир", — сообщает Telegram-канал Mash.

Жители квартир на первых двух этажах создания смогли выбраться самостоятельно через окна, эвакуацию остальных жильцов проводят сотрудники МЧС.

Авторы материала, со ссылкой на собственные источники, рассказали о наличии пострадавших в результате инцидента.

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