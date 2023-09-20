Мощный взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов подмосковного города Балашиха, в результате чего обрушились три этажа.
По словам специалистов экстренных служб, прибывших на место, взорвался бытовой газ на третьем этаже жилого дома.
"Обрушены третий, четвёртый и пятый этажи здания. Повреждено не менее 10 квартир", — сообщает Telegram-канал Mash.
Жители квартир на первых двух этажах создания смогли выбраться самостоятельно через окна, эвакуацию остальных жильцов проводят сотрудники МЧС.
Авторы материала, со ссылкой на собственные источники, рассказали о наличии пострадавших в результате инцидента.
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