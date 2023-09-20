SHOT: в Адлерском районе Сочи горит резервуар с 1200 тоннами керосина

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Адлерском районе Сочи, неподалеку от нефтебазы, произошёл серьёзный пожар. Согласно информации, горит резервуар с 1200 тоннами керосина.

Фото: МЧС России

Некоторые очевидцы склоняются к тому, что пожар возник в результате удара БПЛА, сообщает SHOT.

"Местные жители сообщают о громком звуке взрыва в районе 5 утра. Сейчас на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов", — передаёт SHOT.

В свою очередь в экстренной службе 112 сообщили, что ЧП произошло в районе аэропорта, который находится недалеко от нефтебазы. Что конкретно произошло, выясняют экстренные службы.

"Что случилось, пока не известно, а возгорание — да, пока не известно, службы работает, службы города все оповещены", — сообщили РИА Новости в службе 112.

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