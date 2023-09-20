Красноярец попал в больницу с галлюцинациями из-за лечения мухоморами

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У жителя Красноярского края, лечившегося мухоморами, начались галлюцинации. В этот момент мужчина находился на работе.

Фото: Openverse

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, 28-летний пациент был госпитализирован с признаками отравления. Он также подчеркнул: мужчина часто ел мухоморы, поскольку думал, что они способны улучшить его здоровье. Медики и правоохранители выясняют, от чего красноярец планировал вылечиться.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в 2023 году в Красноярском крае шесть человек отравились после поедания токсичных грибов.

Санитарные врачи пояснили, что мухоморы в случае их приёма в пищу могут привести к летальному исходу.

Ранее диетолог Екатерина Иванникова порекомендовала пожилым россиянам не злоупотреблять блюдами с грибами, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.

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