У жителя Красноярского края, лечившегося мухоморами, начались галлюцинации. В этот момент мужчина находился на работе.
По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, 28-летний пациент был госпитализирован с признаками отравления. Он также подчеркнул: мужчина часто ел мухоморы, поскольку думал, что они способны улучшить его здоровье. Медики и правоохранители выясняют, от чего красноярец планировал вылечиться.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в 2023 году в Красноярском крае шесть человек отравились после поедания токсичных грибов.
Санитарные врачи пояснили, что мухоморы в случае их приёма в пищу могут привести к летальному исходу.
Ранее диетолог Екатерина Иванникова порекомендовала пожилым россиянам не злоупотреблять блюдами с грибами, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.
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