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Диетолог Иванникова: людям в возрасте не стоит есть много грибов

1:26
Здоровье

Грибы, хотя и богаты белком и полезными веществами, могут быть не самым подходящим продуктом для пожилых людей, особенно при наличии определенных заболеваний. Об этом рассказала руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра, врач-диетолог Екатерина Иванникова.

Диетолог Иванникова: людям в возрасте не стоит есть много грибов
Фото: openverse

Она подчеркнула, что, несмотря на питательность грибов, они могут быть трудноперевариваемыми из-за большого содержания клетчатки и хитина. Кроме того, грибы могут накапливать вредные вещества из окружающей среды, особенно если они растут в экологически неблагоприятных зонах.

Грибы не рекомендуются при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек и повышенном артериальном давлении. Однако в разумных количествах, до 100-150 г, они могут быть добавлены в рацион пожилых людей в сезон. Важно употреблять грибы в вареном, тушеном или запеченном виде, ограничивая потребление соленых грибов, которые могут способствовать повышению давления.

Иванникова также отметила, что сам процесс сбора грибов полезен для пожилых, так как это физическая активность на свежем воздухе, способствующая улучшению настроения и благополучию. При этом важно выбирать экологически чистые места для сбора грибов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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