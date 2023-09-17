Правоохранители Советского района Ханты-Мансийского автономного округа ведут поиски 13-летнего мальчика, который 15 сентября вышел из дома в нижнем белье и до настоящего времени не вернулся.
"Турчин Богдан 2010 года рождения. Ушёл из дома в нижнем белье: трусах тёмного цвета, сланцах чёрного цвета", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале администрации района.
Там уточнили, что к поискам, помимо полицейских, присоединились добровольцы.
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