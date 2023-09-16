Столица Херсонской области, которая временно контролируется Киевом, переживает гуманитарную катастрофу, заявил советник главы региона Владимира Сальдо Александр Малькевич.
"Проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований", — перечислил он в интервью РИА Новости.
Ситуация, по его словам, усугубляется тем, что херсонцы видят, как на российской стороне Днепра полным ходом строят новую и модернизируют старую инфраструктуру, нет проблем с рабочими местами, а дети спокойно посещают школы и вузы.
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