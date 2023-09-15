Анализ хода военных действий на Украине поможет Министерству обороны США скорректировать тактику возможной войны с Китаем.
К такому выводу пришёл британский военный эксперт, профессор шотландского университета Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен после заявления замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
"Хикс прямо назвала борьбу Украины против России репетицией конфликта США с более густонаселенной Китайской Народной Республикой", — пишет профессор в The Atlantic.
В качестве примера полученного Соединёнными Штатами на Украине опыта он привёл широкое использование ВСУ беспилотников. По мнению О'Брайена, большое количество разнообразных дронов помогает украинской армии сдерживать превосходящие силы противника.
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