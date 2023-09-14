Отсутствие поспешных решений президента России Владимира Путина в ходе украинского конфликта означает, что он предпочёл играть "в долгую", заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Такая тактика, отметил он, может сильно ухудшить экономическую ситуацию в европейских странах, что приведёт к развалу Североатлантического альянса.
"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится", — предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
Эксперт напомнил, что выжидающая позиция Москвы уже привела к деиндустриализации Германии, за которой может последовать весь Евросоюз.
Именно поэтому, уверен американский полковник, командование ВС России не вводит в бой все силы и резервы, хотя их количество позволяет начать крупномасштабное наступление и положить конец спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.