Полковник Макгрегор: Путин разорит Европу и развалит НАТО с помощью Украины

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Отсутствие поспешных решений президента России Владимира Путина в ходе украинского конфликта означает, что он предпочёл играть "в долгую", заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Такая тактика, отметил он, может сильно ухудшить экономическую ситуацию в европейских странах, что приведёт к развалу Североатлантического альянса.

"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится", — предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Эксперт напомнил, что выжидающая позиция Москвы уже привела к деиндустриализации Германии, за которой может последовать весь Евросоюз.

Именно поэтому, уверен американский полковник, командование ВС России не вводит в бой все силы и резервы, хотя их количество позволяет начать крупномасштабное наступление и положить конец спецоперации.