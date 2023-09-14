Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ выдохнутся к октябрю, а Россия будет продолжать

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Сил у украинской армии осталось всего на несколько недель, уже в октябре Киеву придётся отказаться от идеи наступления, заявил бывший эксперт ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам аналитика, за время летней кампании ВСУ потеряли почти 80 тысяч солдат.

"Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится", — подчеркнул Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Что касается России, добавил он, осенняя распутица не помешает ВС РФ и дальше атаковать украинские базы, укрепления, места размещения и инфраструктуру с помощью ракет и бомб, широко применяя авиацию.