Рогов: пленные украинцы жалуются на упаднические настроения и низкую мораль ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Захваченные в плен на Запорожском направлении украинские военнослужащие жалуются на упаднические настроения в ВСУ, рассказал Владимир Рогов.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой", — пояснил председатель движения "Мы — вместе с Россией" в интервью РИА Новости.

Он добавил, что украинцы не желают превращаться в убийц, потому использует любую возможность, чтобы сдаться в руки ВС России.

Ранее американский военный эксперт заявил, что у Киева закончились финансы и резервы, чтобы продолжать наступление, и ситуацию не изменит даже западная помощь Украине.