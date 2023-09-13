Захваченные в плен на Запорожском направлении украинские военнослужащие жалуются на упаднические настроения в ВСУ, рассказал Владимир Рогов.
"Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой", — пояснил председатель движения "Мы — вместе с Россией" в интервью РИА Новости.
Он добавил, что украинцы не желают превращаться в убийц, потому использует любую возможность, чтобы сдаться в руки ВС России.
Ранее американский военный эксперт заявил, что у Киева закончились финансы и резервы, чтобы продолжать наступление, и ситуацию не изменит даже западная помощь Украине.
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