Турок убил семилетнего сына россиянки, чтобы отомстить жене за развод

Отец-турок жестоко убил сына и пытался совершить суицид, потому что его жена из Уфы отказалась возвращаться к нему после развода. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: openverse

По данным канала, Дамира уехала из Башкирии и вышла за турка Мустафу 10 лет назад, устроившись работать переводчиком. Супруги жили в городе Мерсин.

У пары родился сын, которого суд после развода оставил с матерью, но разрешил отцу периодически его забирать. Мужчина сначала пытался силой увезти мальчика, избил жену и начал душить сына.

Приехавшие полицейские не дали забрать ребёнка. С отцом сотрудники провели беседу, но видеться с сыном не запретили.

Почти сразу после инцидента Мустафу посадили в колонию за мошенничество. Он вышел недавно на "каникулы", снова заявился к бывшей жене и забрал сына на выходные. Однако обратно не вернул.

Сотрудники полиции никак не реагировали на просьбы матери, которая пыталась выяснить судьбу мальчика, а позвонили ей, когда он уже умер.

Дамира уверяет, что его зарезал отец мальчика, а потом ранил себя в лёгкие. Ему оставалось сидеть в тюрьме ещё 18 лет.

Убитая горем мать просит помощи у российских властей с расследованием, потому что ей в Турции даже не поверили, что отец может причинить вред сыну.

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