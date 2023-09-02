В Подмосковье две сестры выдумали историю об изнасиловании после отдыха в клубе

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две сестры из Подмосковья написали заявление в полицию о групповом изнасиловании. Однако при проверке выяснилось, что историю они придумали после слишком бурного отдыха в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: Openverse

По данным издания, девушки решили сходить в ночной клуб тёплым июньским вечером. Они выпили дома перед походом, а затем добавили в баре.

Полицейским сёстры заявили, что вечеринка закончилась поездкой в квартиру к одному из приятелей, где одну из них заперли в туалете, а над другой надругались трое мужчин, после чего просто выбросили на улицу.

Вызванные на допрос парни рассказали совсем другую версию событий. По их словам, девушки сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними не случилось ничего плохого.

Сёстрам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Результаты экспертизы также не подтвердили факт изнасилования. Девушки вынуждены были признать, что они всё придумали.

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