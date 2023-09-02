Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ростове на набережной обокрали участника СВО
Актриса Елена Проклова пролила свет на ссоры Ефремова и Табакова из-за нее
Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни в результате тяжелого инсульта
Лолита Милявская в шутку отвела своего любовника в школу
Певицу Анну Асти назвали новой Примадонной российского шоу-бизнеса
Mash: доярке из Омской области грозит четыре года тюрьмы за связь с 15-летним другом сына
Гагин объяснил рост числа дезертиров в ВСУ: "Защищать Зеленского — глупо"
Юморист Максим Галкин* проводит время с сыном после возвращение в Израиль
Американский ведущий Хортон: жизни украинских солдат ничего не значат для США

В Подмосковье две сестры выдумали историю об изнасиловании после отдыха в клубе

1:08
Происшествия

Две сестры из Подмосковья написали заявление в полицию о групповом изнасиловании. Однако при проверке выяснилось, что историю они придумали после слишком бурного отдыха в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

В Подмосковье две сестры выдумали историю об изнасиловании после отдыха в клубе
Фото: Openverse

По данным издания, девушки решили сходить в ночной клуб тёплым июньским вечером. Они выпили дома перед походом, а затем добавили в баре.

Полицейским сёстры заявили, что вечеринка закончилась поездкой в квартиру к одному из приятелей, где одну из них заперли в туалете, а над другой надругались трое мужчин, после чего просто выбросили на улицу.

Вызванные на допрос парни рассказали совсем другую версию событий. По их словам, девушки сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними не случилось ничего плохого.

Сёстрам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Результаты экспертизы также не подтвердили факт изнасилования. Девушки вынуждены были признать, что они всё придумали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей

В Волгограде педагог покинула класс из-за детей, которые едва говорили по-русски. Учитель должна была помочь школьникам из стран СНГ улучшить языковые навыки.

Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
Последние материалы
Певицу Анну Асти назвали новой Примадонной российского шоу-бизнеса
Mash: доярке из Омской области грозит четыре года тюрьмы за связь с 15-летним другом сына
Гагин объяснил рост числа дезертиров в ВСУ: "Защищать Зеленского — глупо"
Юморист Максим Галкин* проводит время с сыном после возвращение в Израиль
Американский ведущий Хортон: жизни украинских солдат ничего не значат для США
Беззаконие в Одессе: как маршал Жуков наводил порядок в портовом городе
Делимханов: Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием бойца Чурчаева
Врач рассказала, что в туалете нельзя сидеть больше 5 минут
СБ Украины пришла домой к олигарху Коломойскому с подозрениями по статьям УК
Сладков: России нужно отвечать конкретно на поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников