Две сестры из Подмосковья написали заявление в полицию о групповом изнасиловании. Однако при проверке выяснилось, что историю они придумали после слишком бурного отдыха в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, девушки решили сходить в ночной клуб тёплым июньским вечером. Они выпили дома перед походом, а затем добавили в баре.
Полицейским сёстры заявили, что вечеринка закончилась поездкой в квартиру к одному из приятелей, где одну из них заперли в туалете, а над другой надругались трое мужчин, после чего просто выбросили на улицу.
Вызванные на допрос парни рассказали совсем другую версию событий. По их словам, девушки сильно перебрали в баре, поэтому их решили отвезти в квартиру знакомого, чтобы с ними не случилось ничего плохого.
Сёстрам помогли добраться до квартиры, а наутро проводили обратно. Никакого насилия не было. Результаты экспертизы также не подтвердили факт изнасилования. Девушки вынуждены были признать, что они всё придумали.
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