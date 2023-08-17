Девушке из Владимирской области грозит четыре года колонии за роман с девятиклассником

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка из Владимирской области влюбилась в школьника и теперь ей грозит четыре года колонии. Об этом пишет Telegram-канал "База".

Фото: "Девушка с ноутбуком на подоконнике" by ayampolsky is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным издания, необычный роман закрутился между 24-летней Надеждой и 15-летним Димой (имя изменено) из города Костерево. Окружающим быстро стало известно о том, что пара не просто гуляет под ручку. Об их связи узнали также и полицейские, которые и завели на девушку уголовное дело.

По словам Надежды, подросток был совсем не против близких отношений. Но ему ещё нет 16-ти лет, поэтому формально закон нарушен.

Надежде теперь может грозить до четырёх лет заключения.

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