Девушка из Владимирской области влюбилась в школьника и теперь ей грозит четыре года колонии. Об этом пишет Telegram-канал "База".
По данным издания, необычный роман закрутился между 24-летней Надеждой и 15-летним Димой (имя изменено) из города Костерево. Окружающим быстро стало известно о том, что пара не просто гуляет под ручку. Об их связи узнали также и полицейские, которые и завели на девушку уголовное дело.
По словам Надежды, подросток был совсем не против близких отношений. Но ему ещё нет 16-ти лет, поэтому формально закон нарушен.
Надежде теперь может грозить до четырёх лет заключения.
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