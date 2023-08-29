Под Москвой мужчина попал в реанимацию после приёма таблеток для потенции и алкоголя

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сергиевом Посаде госпитализировали 52-летнего пациента, который в течение недели злоупотреблял алкоголем и одновременно принимал таблетки для потенции, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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Как пояснили в ведомстве, мужчина был доставлен в медучреждение на скорой. Отмечается, что из-за тяжёлого состояния его сразу определили в отделение реанимации. По информации Минздрава, изначально пациент находился без сознания с пониженным давлением. К этим проблемам добавились нарушения работы почек, алкогольная интоксикация и высокий риск поражения печени.

"Такое состояние могло привести к летальному исходу", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что после недавней свадьбы мужчина стал злоупотреблять препаратами для улучшения эректильной функции, при этом не отказываясь от алкоголя. В медучреждении на фоне терапии состояние пациента стало улучшаться.

Ранее уролог Константин Антонов заявил о неэффективности афродизиаков при лечении нарушений потенции из-за эффекта плацебо соответствующих препаратов.