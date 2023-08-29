В Сергиевом Посаде госпитализировали 52-летнего пациента, который в течение недели злоупотреблял алкоголем и одновременно принимал таблетки для потенции, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Как пояснили в ведомстве, мужчина был доставлен в медучреждение на скорой. Отмечается, что из-за тяжёлого состояния его сразу определили в отделение реанимации. По информации Минздрава, изначально пациент находился без сознания с пониженным давлением. К этим проблемам добавились нарушения работы почек, алкогольная интоксикация и высокий риск поражения печени.
"Такое состояние могло привести к летальному исходу", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что после недавней свадьбы мужчина стал злоупотреблять препаратами для улучшения эректильной функции, при этом не отказываясь от алкоголя. В медучреждении на фоне терапии состояние пациента стало улучшаться.
Ранее уролог Константин Антонов заявил о неэффективности афродизиаков при лечении нарушений потенции из-за эффекта плацебо соответствующих препаратов.
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