Уролог Антонов: мужчинам лучше не злоупотреблять афродизиаками

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что как натуральные, так и синтетические афродизиаки, как правило, неэффективны при лечении нарушений потенции. Их воздействие, как правило, объясняется эффектом плацебо, при котором на положительные результаты влияет вера в эффективность вещества.

Фото: openverse

Уролог Константин Антонов подчеркивает, что механизм, с помощью которого действуют афродизиаки, остается не до конца понятым. Это может быть связано с тем фактом, что проблемы с потенцией могут возникать из-за различных факторов, включая физические, психологические или сочетание того и другого. Следовательно, для эффективного лечения необходима комплексная диагностика, позволяющая выявить первопричину. Доктор Антонов также подчеркивает, что нерегулируемое употребление афродизиаков потенциально может привести к другим проблемам со здоровьем. Многие из этих продуктов содержат активные компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции или нежелательные побочные эффекты. Более того, некоторые афродизиаки могут негативно взаимодействовать с другими лекарствами, создавая риск для здоровья.

Вместо самостоятельного приема афродизиаков доктор Константин Антонов советует обратиться за помощью к урологу или андрологу для постановки точного диагноза и соответствующего лечения. В зависимости от первопричины нарушения потенции медицинские работники могут предложить различные подходы к лечению, такие как корректировка образа жизни, психологическая поддержка, медикаментозные вмешательства или даже хирургические процедуры.

Таким образом, использование натуральных или синтетических афродизиаков для решения проблем с потенцией не рекомендуется из-за их ограниченной эффективности и потенциальных побочных эффектов. Оптимальные результаты, скорее всего, будут достигнуты при консультации со специалистом, который сможет провести тщательную диагностику и назначить индивидуальное лечение, основанное на конкретной причине проблемы.

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