Перед 1 сентября мошенники стали использовать схему с QR-кодами возле школ

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Перед началом учебного года аферисты стали активно внедрять новую тактику мошенничества через QR-коды, располагая их на информационных стендах возле школ, сообщает "Православие и мир". Механизм обмана следующий: человек, сканируя код, перенаправляется на фальшивый веб-сайт, где ему предлагают приобрести что-то простое и недорогое, например, электронный брелок или ключ от подъезда.

Фото: openverse.org

На этом поддельном сайте размещена форма для ввода данных пластиковой карты. Также фиксируются случаи, когда QR-код используется для моментальных платежей через системы быстрых платежей. Вводя свои данные на таких веб-страницах, человек подвергает себя риску лишиться денег и даже своей банковской информации. Ранее такие ложные объявления встречались в основном у подъездов жилых домов.

Но теперь мошенникам доступна более целевая аудитория — родители школьников. Именно поэтому QR-коды появляются рядом с учебными учреждениями.

"В преддверии начала учебного года и связанных с этим организационных хлопот родители вряд ли будут подвергать сомнению подобные объявления. И если эта новая тактика окажется успешной, мошенники начнут применять ее по всей стране. Тем более что для выполнения этой схемы требуются лишь расклейщики, которых легко найти через каналы в Telegram," — объявил технический директор компании DLBI, Ашот Оганесян.

Для того, чтобы избежать попадания в сети мошенников, эксперты дают следующие рекомендации.

Оценивайте критически любую предоставляемую информацию.

Внимательно проверяйте URL-адрес, который открывается после сканирования QR-кода. Если он выглядит подозрительно, не переходите по нему.

Не сканируйте QR-коды, вызывающие подозрение.

Особенно будьте бдительны, если на веб-странице требуется ввести личные данные, такие как пароли или номера банковских карт.

Активируйте механизмы защиты на всех ваших устройствах, которые предупреждают о попытках перехода на фишинговые или обманные ресурсы.

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