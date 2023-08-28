Сотрудники ФСБ России обвинили экс-работника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова в сборе информации о проведении спецоперации для представителей США.
По данным Центра общественных связей ФСБ, Шонов с осени прошлого года занимался сбором сведений о частичной мобилизации на российской территории. Отмечается, что он искал проблемные моменты и передавал соответствующие данные в политический отдел посольства США в России. Как пояснили в ФСБ, за такую деятельность Шонову платили деньги.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.
Шонов был задержан в мае 2023 года. Его поместили в следственный изолятор "Лефортово". Расследование продолжается, проводятся дополнительные проверки.
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