ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США Шонова в сборе данных о спецоперации

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ России обвинили экс-работника американского генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова в сборе информации о проведении спецоперации для представителей США.

Фото: "Lubjanka: Hauptquartier des FSB" by ilf_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным Центра общественных связей ФСБ, Шонов с осени прошлого года занимался сбором сведений о частичной мобилизации на российской территории. Отмечается, что он искал проблемные моменты и передавал соответствующие данные в политический отдел посольства США в России. Как пояснили в ФСБ, за такую деятельность Шонову платили деньги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Шонов был задержан в мае 2023 года. Его поместили в следственный изолятор "Лефортово". Расследование продолжается, проводятся дополнительные проверки.