На территории Псковской области пресекли попытку проникновения гражданина Украины в Россию для сбора информации по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По информации ведомства, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) дал уроженцу Днепропетровской области задание получить сведения о российских пограничниках и украинских гражданах, которые сотрудничают с правоохранителями в РФ. Отмечается, что мужчина был задержан на границе. Это произошло ещё в мае, однако пресс-служба УФСБ поделилась историей только сейчас.
Мужчина признался в том, что входит в агентурный аппарат СБУ. Как пояснил задержанный, ему не удалось выполнить задание в России. Гражданину Украины объявили предостережение и закрыли въезд на территорию РФ до 2053 года.
Ранее в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали троих россиян, подозреваемых в государственной измене. Предварительно, обвиняемые занимались шпионажем.
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