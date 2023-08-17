ФСБ: в Псковской области выявлен агент украинских спецслужб, ему запрещён въезд в РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Псковской области пресекли попытку проникновения гражданина Украины в Россию для сбора информации по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: www.fsb. ru

По информации ведомства, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) дал уроженцу Днепропетровской области задание получить сведения о российских пограничниках и украинских гражданах, которые сотрудничают с правоохранителями в РФ. Отмечается, что мужчина был задержан на границе. Это произошло ещё в мае, однако пресс-служба УФСБ поделилась историей только сейчас.

Мужчина признался в том, что входит в агентурный аппарат СБУ. Как пояснил задержанный, ему не удалось выполнить задание в России. Гражданину Украины объявили предостережение и закрыли въезд на территорию РФ до 2053 года.

Ранее в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали троих россиян, подозреваемых в государственной измене. Предварительно, обвиняемые занимались шпионажем.