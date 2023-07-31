Федеральная служба безопасности задержала троих граждан России, их подозревают в государственной измене. Согласно предварительной информации от спецслужб, задержанные сотрудничали с организацией "Правый сектор"*.
Трое задержанных занимались шпионажем в пользу запрещенной экстремистской организации "Правый сектор". Фигуранты дела передавали разведданные о военных объектах и критической инфраструктуре находящихся на территории РФ, следует из материалов ФСБ.
После задержания, официальные ресурсы ведомства опубликовали видео, с признательными показаниями задержанных лиц.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ;
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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