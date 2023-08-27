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В Туапсе мужчина нанёс 15 ножевых ранений своей возлюбленной из-за ревности

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Происшествия

В Туапсе мужчина, испытывающий ревность, напал на свою возлюбленную с ножом. Об этом сообщил telegram-канал "112".

В Туапсе мужчина нанёс 15 ножевых ранений своей возлюбленной из-за ревности
Фото: мвд.рф / Архивное фото

Курортный роман едва не закончился катастрофой. 35-летняя женщина из Салехарда чуть не погибла на пляже в результате нападения местного жителя, который нанёс ей 15 ножевых ранений.

Девушка сумела избежать смертельной участи благодаря вмешательству отдыхающих, которые в считанные мгновения побежали к ней на помощь. Пострадавшую госпитализировали, а мужчину, охваченного ревностью, задержали после активной погони, так как он пытался скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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