Ночью в районе автовокзала найден труп мужчины. Об этом порталу E1.RU сообщил очевидец.
"На Щорса — Белинского возле Golden Park лежит труп, накрытый пакетом", — передал читатель.
Вокруг собрались люди. Позже на место приехали сотрудники правоохранительных органов. На месте работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли троих детей в квартире с мёртвыми родителями.
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