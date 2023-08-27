В Екатеринбурге найден труп мужчины возле проезжей части

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью в районе автовокзала найден труп мужчины. Об этом порталу E1.RU сообщил очевидец.

Фото: мвд.рф

"На Щорса — Белинского возле Golden Park лежит труп, накрытый пакетом", — передал читатель.

Вокруг собрались люди. Позже на место приехали сотрудники правоохранительных органов. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли троих детей в квартире с мёртвыми родителями.

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