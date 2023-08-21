В Свердловской области нашли троих детей в квартире с мёртвыми родителями

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Асбесте в Свердловской области в одной из квартир на улице Ленина обнаружены тела мужа и жены. При этом с ними находились их трое детей, включая полуторагодовалую девочку. Детей временно поместили в социальное учреждение, а младенца осматривают врачи местной больницы.

Фото: мвд.рф

Как сообщает издание E1.RU, информация о этом инциденте поступила в полицию 21 августа в 09:40. Полицейские, прибыв на место, определили личности погибших. Ими оказались ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина 1990 года рождения, и его жена 1991 года рождения. Её ранее судили за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Тела супругов обнаружены на кухне.

По словам Валерия Горелых, главы пресс-службы областного управления МВД, родственники умерших заявили, что накануне были у них в гостях. Супруги казались вполне нормальными, они готовили ужин. Вероятно, произошло что-то ночью, после того как родственники ушли домой. Следователи уголовного розыска и Следственного комитета в настоящее время разбираются в причинах инцидента.

В настоящее время проводится проверка по факту смерти супругов.

"При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", — рассказал Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга.

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