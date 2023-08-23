На Урале раскрыли убийство двух подруг, пропавших без вести в 2012 году

1:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи раскрыли жестокое убийство двух лучших подруг, совершённое 11 лет назад в Свердловской области. Копавшие грунт рядом с трассой в 2013 году рабочие нашли человеческие останки. Экспертиза показала, что они принадлежат двум девушкам: 18-летней Ольге Х. и 19-летней Анастасии В., бесследно пропавшим в мае 2012 года.

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие не смогло тогда найти виновных в тяжком преступлении, в том числе и потому, что совершено оно было в условиях неочевидности, без непосредственных свидетелей.

Оперативная информация, что девушек убили два брата, появилась у полиции в 2023 году. Валерий и Юрий жили в одном из сёл недалеко от места обнаружения останков. После прохождения детектора лжи один из братьев сознался в убийстве. Затем дал признательные показания и второй подозреваемый, который и раскрыл подробности страшного преступления.

Братья в тот день ехали на машине со своей знакомой, которая знала Анастасию и Ольгу. Они предложили подвезти девушек. И поехали всей компанией домой к мужчинам.

После ссоры братья избили обеих девушек до потери сознания, а затем изнасиловали, пишет Е.1 RU со ссылкой на источник. Братья, поняв, что им светит срок, взялись за ножи.

Спрятать тела девушек им помог их отчим, которого насмерть сбила машина через несколько дней после этого. А третья девушка покончила с собой. Свидетелей преступления почти не осталось.

Сейчас оба брата задержаны, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За убийство двух лиц им грозит вплоть до пожизненного заключения.

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