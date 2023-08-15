На Кубани ревнивый муж с другом пошёл на кладбище мстить могильщику, не вернулись оба

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае ревнивый муж решил отомстить могильщику за симпатию к своей девушке. Он пошёл на кладбище с другом, чтобы разобраться, оба не вернулись. Могильщик с друзьями похоронили "гостей", перед этим убив их. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что поводом для любовных разборок стала 33-летняя блондинка из села Новопавловка, которая жила с 37-летним Валентином. Неожиданно ей начал оказывать знаки внимания приезжий, который устроился подработать на местное кладбище.

Ревнивый мужчина решил предупредить соперника, чтобы держался подальше от его любимой. Он позвал 21-летнего друга, вместе с которым нагрянул в квартиру к могильщику.

Дома последний был не один, а с двумя кладбищенскими коллегами. В ходе драки они убили обоих гостей и вывезли в лес, где и закопали.

Однако, скрыть преступление не удалось. Местные жиетли заметили свежие могилы в лесу, откопали их и обнаружили два трупа.

Следователи задержали всех троих могильщиков по подозрению в убийстве. Из их квартиры изъят топор.

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