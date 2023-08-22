Гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким, являющийся организатором экскурсии по коллекторам Москвы, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.
В ведомстве уточнили, что в ближайшее время задержанного доставят в Москву для проведения допросов.
Ещё один фигурант дела гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский в данный момент находится в розыске. Известно, что он в срочном порядке уехал за границу.
"Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты", — добавили представители СК.
В результате незаконно организованной 20 августа экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в которой приняли участие 8 человек, включая гида, погибла вся группа. Все тела найдены, идёт процедура опознания.
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