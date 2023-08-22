Фигурант дела о гибели участников экскурсии по московским коллекторам скрылся в ОАЭ

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким, являющийся организатором экскурсии по коллекторам Москвы, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Фото: "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время задержанного доставят в Москву для проведения допросов.

Ещё один фигурант дела гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский в данный момент находится в розыске. Известно, что он в срочном порядке уехал за границу.

"Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты", — добавили представители СК.

В результате незаконно организованной 20 августа экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в которой приняли участие 8 человек, включая гида, погибла вся группа. Все тела найдены, идёт процедура опознания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Жуткий ливень утопил группу диггеров в подземелье Москвы, шансов на спасение практически не было