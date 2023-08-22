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СК России: установлены причастные к гибели диггеров в Москве лица. Грозит до 10 лет

1:02
Происшествия

Следственный комитет России установил круг причастных лиц к трагедии в московском коллекторе во время ливня.

СК России: установлены причастные к гибели диггеров в Москве лица. Грозит до 10 лет
Фото: "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правоохранители сообщили о трёх подозреваемых.

"В настоящее время следователи установили трёх лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства", — говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Трагедия случилась 20 августа 2023. По данным следствия, погибшими числятся четыре человека, в том числе 15-летняя девочка-подросток, судьба остальных пятерых людей пока неизвестна.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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