СК России: установлены причастные к гибели диггеров в Москве лица. Грозит до 10 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет России установил круг причастных лиц к трагедии в московском коллекторе во время ливня.

Фото: "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правоохранители сообщили о трёх подозреваемых.

"В настоящее время следователи установили трёх лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства", — говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Трагедия случилась 20 августа 2023. По данным следствия, погибшими числятся четыре человека, в том числе 15-летняя девочка-подросток, судьба остальных пятерых людей пока неизвестна.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

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