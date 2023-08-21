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Задержаны шесть автомобильных аферистов, которые обманули на десятки миллионов рублей

1:47
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) задержали шестерых участников группировки, которую подозревают в осуществлении масштабных мошеннических действий через интернет. Об этом поделился портал "За рулём".

Задержаны шесть автомобильных аферистов, которые обманули на десятки миллионов рублей
Фото: мвд.рф

Общая сумма ущерба оценивается в десятки миллионов рублей, пострадавших — более двадцати человек.

Преступники размещали объявления на различных интернет-площадках о продаже автомобилей из азиатских стран. Цены на автомобили были намеренно занижены, а продавцами якобы выступали известные и надёжные компании.

Потенциальные покупатели, заинтересовавшись предложением, связывались по указанным контактам и получали предложение оплатить полную стоимость автомобиля. Однако после того, как деньги были переведены на счета мошенников, связь с ними обрывалась.

"В настоящее время известно о 21 потерпевшем из разных регионов нашей страны. Каждый из них перевел на счета аферистов от 1,5 до 3,5 млн рублей. При этом следователи и полицейские предполагают, что количество обманутых может быть гораздо большим", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены группировки хитро маскировались: они арендовали разные квартиры в разных городах, чтобы затруднить идентификацию.

Для того чтобы задержать всех подозреваемых и доставить их в Якутию, оперативники выезжали в четыре разных региона России. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование дел, которые возникли в разных регионах, было объединено.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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