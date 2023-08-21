В Подмосковье двухлетняя девочка госпитализирована после утопления в частной бане

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После утопления в бане в подмосковном Раменском госпитализирована двухлетняя девочка. Об этом сообщает "МК".

Фото: https://mchs.gov.ru/

По данным издания, происшествие случилось вечером в воскресенье, 20 августа в частной бане, куда пришли женщина с тремя детьми и сожителем.

Взрослые в какой-то момент отвлеклись и не заметили, как маленькая девочка упала в джакузи. Её госпитализировали с признаками утопления в тяжёлом состоянии.

Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ищут пропавшую двухлетнюю девочку.

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