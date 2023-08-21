После утопления в бане в подмосковном Раменском госпитализирована двухлетняя девочка. Об этом сообщает "МК".
По данным издания, происшествие случилось вечером в воскресенье, 20 августа в частной бане, куда пришли женщина с тремя детьми и сожителем.
Взрослые в какой-то момент отвлеклись и не заметили, как маленькая девочка упала в джакузи. Её госпитализировали с признаками утопления в тяжёлом состоянии.
Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ищут пропавшую двухлетнюю девочку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.