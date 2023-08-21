В Санкт-Петербурге идут поиски пропавшей двухлетней девочки

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга идёт поиск двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Фото: мвд.рф

По заявлению женщины, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пропаже девочки. По предварительной информации, ребёнок исчез в районе дома 65 на проспекте Маршала Блюхера.

По данным правоохранительных органов, у девочки русые волосы и серо-голубые глаза. В момент исчезновения на ней были сиреневая кофта, розовая панама, джинсы и фиолетовые кроссовки.

Полиция активно работает над определением местонахождения ребенка.

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