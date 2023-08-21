В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга идёт поиск двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.
По заявлению женщины, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пропаже девочки. По предварительной информации, ребёнок исчез в районе дома 65 на проспекте Маршала Блюхера.
По данным правоохранительных органов, у девочки русые волосы и серо-голубые глаза. В момент исчезновения на ней были сиреневая кофта, розовая панама, джинсы и фиолетовые кроссовки.
Полиция активно работает над определением местонахождения ребенка.
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