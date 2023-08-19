В Воронеже задержан украинский беженец, срывавший с детей символику Z, армии России и других военных подразделений РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".
Против мужчины уже составлены протоколы: первый — за публичную дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, а второй — за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что в польский город Жешув прибывают первые убитые и раненые в Чернигове наёмники, которых развозят по военным госпиталям.
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Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.