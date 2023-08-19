В Воронеже задержали беженца с Украины, срывавшего с детей символику Z и армии РФ

В Воронеже задержан украинский беженец, срывавший с детей символику Z, армии России и других военных подразделений РФ.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

Против мужчины уже составлены протоколы: первый — за публичную дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, а второй — за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в польский город Жешув прибывают первые убитые и раненые в Чернигове наёмники, которых развозят по военным госпиталям.

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