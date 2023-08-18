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В Киеве заявили, что Украина должна врать Западу, что она побеждает

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Мир

Киев должен врать Западу, что ВСУ побеждают. Предоставление помощи Белым домом зависит от успехов в зоне военных действий.

В Киеве заявили, что Украина должна врать Западу, что она побеждает
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Ожидания от контрнаступления оказались чрезвычайно завышены и сейчас надо убеждать союзников, что Украина двигается к победе, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Всё зависит снова от успехов Украины на фронте. "Контрнаступление", "Крым" — сейчас мы пожинаем плоды этой информационной накрутки. Нам нужно добиться в США, в Конгрессе поддержки выделения средств и продолжение ленд-лиза", — отметил украинский дипломат.

США сейчас по видам не додают, и Киеву нужно сильно поработать, чтобы убедить скептиков на всём Западе, что Украина идёт к "победе", подытожил Чалый.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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