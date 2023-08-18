В Нижнем Тагиле голый мужчина гулял по улицам

36-летний мужчина был замечен в обнаженном виде на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Прохожие задержали мужчину и вызвали полицию и скорую помощь. Об этом сообщает tagilcity.ru.

Фото: Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

При прибытии сотрудников служб, незнакомец не смог представиться и сообщить свое имя. На вопрос о причине такого поведения, он ответил, что так поступил по просьбе полицейских.

Мужчину доставили в полицию. Оказалось, что ему 36 лет, и на протяжении недели он употреблял алкоголь в больших количествах. В связи с этим он будет привлечен к административной ответственности.

В результате выяснилось, что ранее родственники пытались доставить его в психиатрическое учреждение, однако по пути он сумел сбежать.

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