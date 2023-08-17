Внука нациста дивизии СС, избившего трансгендера на Украине, заставили извиняться, причём на камеру.
Во Львове накануне избили трансгендера-боевика ВСУ, назвавшего себя Хелен. Он находился на улице, где громко разговаривал со своим сожителем по видеосвязи. После этого к нему подошел один из местных жителей и с нецензурными словами ударил того в нос.
Кстати, потом Хелен оскорбился, что медработник не обратился к нему "она".
Позже, выяснилось, что трансгендер три года служит в ВСУ.
И вот появился видеоролик с извинениями. Нападавший тоже оказался "непростым" — он рассказал, что является внуком разведчика дивизии СС.
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