Внука нациста дивизии СС, избившего трансгендера во Львове, заставили извиняться

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Внука нациста дивизии СС, избившего трансгендера на Украине, заставили извиняться, причём на камеру.

Фото: "Man and women play fighting" by simpleinsomnia is licensed under CC BY 2.0.

Во Львове накануне избили трансгендера-боевика ВСУ, назвавшего себя Хелен. Он находился на улице, где громко разговаривал со своим сожителем по видеосвязи. После этого к нему подошел один из местных жителей и с нецензурными словами ударил того в нос.

Кстати, потом Хелен оскорбился, что медработник не обратился к нему "она".

Позже, выяснилось, что трансгендер три года служит в ВСУ.

И вот появился видеоролик с извинениями. Нападавший тоже оказался "непростым" — он рассказал, что является внуком разведчика дивизии СС.

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