Президент Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех военкомов областей страны.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом уже объявлено на сайте правительства Украины.

Также он сообщил, что заведено 112 уголовных дел в отношении глав военкоматов. Выбирать новых лидер Незалежной поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Глава Украины сам порекомендовал на освободившиеся должности набирать военных, которые после ранений вернулись из зоны боевых действий. Перед назначением новые военкомы будут проходить проверку в службе безопасности Украины (СБУ).