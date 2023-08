Мужчина упал во время похода и забыл свою девушку из-за амнезии

Your browser does not support the audio element.

23-летний житель Великобритании Лиам Льюри столкнулся с несчастным случаем во время похода по горам национального парка Брекон-Биконс в Уэльсе 3 июня. Вместе с партнершей Меган Тоут и ее родителями он занимался альпинизмом, когда случайно упал с высоты более четырех метров на острые камни. В результате падения он потерял сознание.

Фото: "中國山東省泰安市泰山 中国山东省泰安市泰山 Taishan Mountain in Tai'an City, Shandong Province, China / 中國旅遊 中国旅游 China Tourism / SML.20121011.7D.09612" by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.