Мужчина упал во время похода и забыл свою девушку из-за амнезии

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

23-летний житель Великобритании Лиам Льюри столкнулся с несчастным случаем во время похода по горам национального парка Брекон-Биконс в Уэльсе 3 июня. Вместе с партнершей Меган Тоут и ее родителями он занимался альпинизмом, когда случайно упал с высоты более четырех метров на острые камни. В результате падения он потерял сознание.

Фото: "中國山東省泰安市泰山 中国山东省泰安市泰山 Taishan Mountain in Tai'an City, Shandong Province, China / 中國旅遊 中国旅游 China Tourism / SML.20121011.7D.09612" by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Льюри был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами, включая переломы шеи, спины и черепа. Пострадавший также столкнулся с внутренними кровотечениями и отеком мозга. Врачи провели неотложную операцию и поместили его в искусственную кому. Позднее, когда Льюри пришел в себя, ему сообщили о параличе нижней части тела из-за полученных травм.

После пробуждения из комы, Льюри столкнулся с посттравматической амнезией, из-за которой он потерял память о своей девушке, Меган Тоут. Тем не менее, с течением времени начала возвращаться часть его памяти, и он постепенно восстанавливается в больнице, где проходит физиотерапию.

Меган Тоут рассказала, что намерена поддерживать Льюри в его стремлении к выздоровлению, веря, что он сможет восстановиться и снова научится ходить. Она подчеркнула его решимость и позитивный настрой на выздоровление.

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