Размещение автозаправочных станций в Дагестане будет проверено генпрокуратурой России: руководитель ведомства Игорь Краснов дал соответствующие указания. Пресс-служба надзорного ведомства делится подробностями.
"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях".
Известно, что в ходе проверки специалисты посмотрят, соблюдены ли все меры по размещению взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в частности вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.
Заниматься проверкой будут службы местных органов МЧС, Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций.
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