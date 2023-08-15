Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пара российских добровольцев сыграла свадьбу на передовой в зоне спецоперации
На пляже у Байкала в 17 тысяч раз оказался превышен уровень концентрации кишечной палочки
Алжир выступает против военной интервенции в Нигер
Марков прокомментировал слова Нарышкина об извращенцах в Европе
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году
Глава Дагестана назвал причной взрыва на АЗС в Махачкале жадность и алчность
В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ

Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане

0:54
Происшествия

Размещение автозаправочных станций в Дагестане будет проверено генпрокуратурой России: руководитель ведомства Игорь Краснов дал соответствующие указания. Пресс-служба надзорного ведомства делится подробностями.

Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане
Фото: epp.genproc.gov.ru

"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях".

Известно, что в ходе проверки специалисты посмотрят, соблюдены ли все меры по размещению взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в частности вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

Заниматься проверкой будут службы местных органов МЧС, Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут Олег Володин
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Последние материалы
Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей
В Кемеровской области закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Битва, по результатам которой выиграла наша страна. Безпалько оценил значение Бахмутской операции для СВО
Артист T-Killah объяснил, почему поддержал футболиста Дмитрия Тарасова во время развода с Бузовой
Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде
РИАН: предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа
Марочко сообщил, что ВСУ возводят линию обороны в Купянске
Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане
Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников