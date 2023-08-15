Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Размещение автозаправочных станций в Дагестане будет проверено генпрокуратурой России: руководитель ведомства Игорь Краснов дал соответствующие указания. Пресс-служба надзорного ведомства делится подробностями.

Фото: epp.genproc.gov.ru

"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях".

Известно, что в ходе проверки специалисты посмотрят, соблюдены ли все меры по размещению взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в частности вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.

Заниматься проверкой будут службы местных органов МЧС, Ростехнадзора, Госстройнадзора и газоснабжающих организаций.

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